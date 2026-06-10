ファジアーノ岡山は６月９日、木村太哉の負傷を発表した。クラブの公式サイトによれば、検査の結果、左足の内果疲労骨折と診断。すでに手術を行ない、全治までに２か月から３か月程度かかる見込みだ。 27歳のMFは、J１百年構想リーグの地域リーグラウンドWESTでは17試合に出場して４ゴールをマーク。浦和レッズとのプレーオフラウンド第１戦にはフル出場していたが、６月６日の第２戦ではベンチ外となっていた。構成●