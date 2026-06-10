言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！今回は、際限のない深さや広大さを表す表現、自然の動き、そして着物の帯留めなどにも使われる工芸品という、それぞれ異なる視点を持つ3つの言葉を集めました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。□□ろみ□□きう□□もヒント：底が全く見えない