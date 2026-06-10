レースアンバサダーアワード・グランプリの寺地みのり（35）が10日までに自身のインスタグラムを更新。イエロー＆ブラックのコスチューム姿を披露した。「梅雨入りしましたね7月のレースの時はお天気だといいなぁ」とつづり、ボディースーツ風のイエロー＆ブラックのコスチューム姿の写真をアップした。この投稿にフォロワーらからは「可愛くてカッコいい」「とても綺麗です」「Beautiful」「可愛い」「カッコいいね」など