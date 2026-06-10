今年5月の熊本は真夏日の最多記録を更新しました。この後も厳しい暑さが予想される中、夏と上手に付き合うコツを取材しました。 【写真を見る】今のうちに…猛暑を耐え抜く「冷感グッズ」と「汗・におい対策」熊本の暑い夏を前に 5月の「真夏日」最多記録更新 5月30日の熊本市、公園で元気に遊ぶ子ども達も暑そうです。 子ども「あちゅい。あせかく」公園を訪れた人「異常ですね。もう、真夏」 熊本市動植物園のイベントに