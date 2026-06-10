JTBは10日、2025年度のサービス最優秀旅館・ホテルとして、JTB協定旅館ホテル連盟に加盟する約3500の旅館とホテルの中から選んだ4施設を発表した。【表彰施設】どこも泊まってみたい！旅行の参考になるエリア別の施設一覧大規模施設（旅館）では、鹿児島 砂むし温泉 指宿白水館（鹿児島県：指宿）、大規模施設（ホテル）では、ホテルモントレ沖縄 スパ＆リゾート（沖縄県：恩納村）、中規模施設では、ラビスタ函館ベイ ANNEX（