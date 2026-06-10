◇ナ・リーグパドレス3−5レッズ（2026年6月9日サンディエゴ）パドレスの松井裕樹投手（30）が9日（日本時間10日）、本拠でのレッズ戦に同点の延長11回から登板も勝ち越し2ランを被弾した。チームは再三の得点機を生かすことができず、2−2のまま延長戦に突入。10回に1点を勝ち越されたものの、その裏、1死二塁からテイラーの適時打で同点に追いつき、3−3で11回を迎え、松井に出番が訪れた。無死二塁から始まるタイブ