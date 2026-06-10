米俳優ニコラス・ケイジ（62）の妻で女優の芝田璃子（31）が10日、自身のインスタグラムを更新。3歳になる娘とドジャースの試合を楽しんだことを明かした。芝田は「おベビ様のDodgers観戦デビュー」とつづり、娘とドジャースの試合を観戦したことを報告。娘の様子について「教えこんだわけでもないのに「Shohei !!!」って叫んでました」と明かしていた。芝田はケイジと2021年3月に結婚。現在は米国で夫婦生活を送ってい