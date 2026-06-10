フィギュアスケート女子で１８年平昌五輪金メダリストのアリーナ・ザギトワ（２４）が純白ドレス姿を公開し、反響を呼んだ。透け感のある純白ドレス姿に裸足でゴルフ場とみられる場所を歩く様子を公開。コメント欄などでは「なんて美しい！」、「白いドレスをみて、最初に思ったのは結婚したの？」、「チャーミング」、「とてもエレガント」、「地上に舞い降りた天使」、「結婚式？」、「マジか！？」と騒然となっていた。