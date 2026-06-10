SNSで高額の副業収入を得られるなどとうたい、講習代金名目で現金をだまし取ったとして、男女41人が逮捕されました。50代の女性に対する詐欺の疑いで逮捕されたのは、大阪市淀川区の会社役員・松村真吾容疑者（29）ら男女22人です。大阪府警によりますと、松村容疑者らは今年3月、「講師の指示通りにすれば高額収入を得られる」などとうそを言って、副業収入を得るための講習代金名目で、現金およそ51万円をだまし取った疑いがもた