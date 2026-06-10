40年近く会社に貢献したにもかかわらず、再雇用後は新入社員よりも給料が少ないという状況になると、驚く人もいるかもしれません。しかし、こういった逆転現象は決して珍しいことではありません。 本記事では、再雇用後の賃金の実態や初任給の上昇状況を整理しながら、なぜこのような現象が起こるのか解説します。 再雇用後、給料はどれくらい下がる？ まず、60歳以降の給与水準を見てみましょう。国税庁の「令和