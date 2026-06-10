楽天株のような個別銘柄を高い水準で買ってしまい、含み損がふくらんで不安を感じている人もいるのではないでしょうか。1株1500円で60万円分を買い、今は30万円もの含み損を抱えていれば、持ち続けるか売るか迷うのは自然な反応といえます。 結論からいえば、株価がいつか戻るかどうかは誰にも断言できず、感情ではなく前もって決めた基準で向き合う姿勢が何より大切です。今回の記事は、高値づかみの意味から、損切りの心