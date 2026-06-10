友人とのランチで、支払いの際に自分が持っていた「金券」を使ったら、「その分を引いて割り勘しよう」と言われたという「割り勘でのモヤモヤ」が、SNSで話題となりました。 最近は、株主優待券や商品券、電子ギフトなど、現金以外の「金券」を使う人も多くいますが、「クーポンとの違い」を理解されなかったり、「金券を使うのはズルい」と思われてしまったりするケースもあるようです。 SNSでは、「金