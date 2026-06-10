バーニーズ ジャパンの新コンセプトストア「CHELSEA VINTAGE ROOM(チェルシー ヴィンテージ ルーム)」が、6月5日にオープンした。ラグジュラリーブランドを中心としたヴィンテージ・ユーズドアイテムを展開する。 オープン前日に開催されたバーニーズ ジャパン「CHELSEA VINTAGE ROOM(チェルシー ヴィンテージ ルーム)」内覧会に潜入バーニーズがリユース事業に新規参入した背景とは1923年にニューヨークで誕生したバーニーズ ニュ