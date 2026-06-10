【モデルプレス＝2026/06/10】女優の中条あやみが6月10日、Kアリーナ横浜で開催されるファッションや音楽、カルチャーが融合した新しいエンタテインメントショー「Mrs. GREEN APPLE presents 『CEREMONY』」への出演を前に、グリーンカーペットに登場した。【写真】29歳人気女優、圧倒的オーラ放つ衣装で登場◆中条あやみ、オフショルドレスで登場中条は、胸元にフリル、スカート部分に花柄があしらわれたオフショルダーのドレスに