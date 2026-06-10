【モデルプレス＝2026/06/10】お笑いコンビ・見取り図（盛山晋太郎、リリー）が6月10日、都内で行われたLIFULL HOMEʼS「賃貸管理のプロに聞く！夏の賃貸トラブル相談室」に登壇。リリーは、5月27日のラジオでフリーアナウンサー・今川菜緒との結婚発表後、初の公の場となった。【写真】見取り図リリーと結婚の年下アナウンサー美女◆見取り図・リリー、結婚後初の公の場結婚を祝福されるとリリーは「ありがとうございます、す