歌手のペク・チヨンが、歌手で俳優のRAIN（ピ）と保護者として交流する近況を公開した。ペク・チヨンは6月9日、自身のSNSに「同僚から保護者へ。この日の主役はRAIN。君だよ、君だよ、君だよ」というコメントとともに、複数枚の写真を投稿した。【写真】“韓国で最も美しい女優”、RAINの妻公開された写真には、ペク・チヨンがRAINをはじめとする保護者たちと和やかな時間を過ごす様子が収められている。ペク・チヨンは知人たちと