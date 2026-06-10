中道改革連合の伊佐進一衆院議員が2026年6月10日に衆院財務金融委員会で、高市早苗首相が関与を否定したことで波紋を広げた暗号資産「SANAE TOKEN（サナエトークン）」について追及した。「損失に言及のあった相談」約3か月間で計5件サナエトークンは、実業家の溝口勇児氏が運営するYouTube番組「NoBorder」から派生したコミュニティトークンで、2月25日にリリースされ、3月5日に発行元が事業中止と保有者への補償の実施を発表した