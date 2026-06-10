AppleはGoogleと協力し、次世代Apple Intelligenceのベースとなるモデル「Apple Foundation Models」を開発しました。このモデルがどのような設計になっているのかについて、Appleが詳しく解説しています。Introducing the Third Generation of Apple’s Foundation Models - Apple Machine Learning Researchhttps://machinelearning.apple.com/research/introducing-third-generation-of-apple-foundation-modelsRecap the WWDC2