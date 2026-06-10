フィギュアスケート女子トリノ五輪４位入賞・村主章枝さん（４５）がミニスカ姿を披露した。１０日までに自身のインスタグラムを更新し、１２日（日本時間）に開幕するサッカー北中米Ｗ杯の「ディアパーティーに出席しました」と報告。「この歴史的なイベントをテキサスにもたらすために尽力されている、情熱あふれる多くの専門家、団体、そして地域リーダーの方々と交流できたことは、大変光栄でした」と感謝し感想をつづった