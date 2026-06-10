◆米大リーグパドレス―レッズ（９日、米カリフォルニア州サンディエゴ＝ペトコパーク）パドレスのＭ・ミラー投手が本拠のレッズ戦、２―２の９回に登板し２三振含む３者凡退に仕留めた。これで昨年８月６日ダイヤモンドバックス戦からの連続被長打０は４８試合となって１９６１年以降の記録としては史上最長となった。また、連続イニングは５０回となり、同期間の記録としては歴代４位に浮上。最長は１９８８年から８９年に