◆報知新聞社後援第７５回全日本大学野球選手権記念大会▽２回戦国学院大９―０横浜商大＝７回コールド＝（１０日・東京ドーム）５年ぶり２度目出場の国学院大（東都大学）は１５年ぶり５度目出場の横浜商大を９―０の７回コールドで下し、８強入りした。４回までスコアボードに０が並ぶ投手戦となったが、国学院大が５回にビッグイニングをつくって試合を動かした。１死一塁から４番・石野蓮授左翼手（３年＝報徳学