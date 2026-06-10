北朝鮮の朝鮮中央通信は10日、中国の習近平国家主席が金正恩朝鮮労働党総書記に宛てた感謝電文を公開した。8〜9日に行われた習氏の訪朝について「成功裏に終わった」と総括し、「中朝関係はすでに新たな歴史的道程に入った」と強調した。習氏は電文で、中国の党と政府、人民を代表するとともに、自身と夫人の彭麗媛氏の名において「最も熱烈なあいさつと最も心からの謝意」を表明した。金総書記と李雪主夫人による歓待について、「