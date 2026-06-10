◆日本生命セ・パ交流戦２０２６楽天―巨人（１０日・楽天モバイル最強）楽天は１０日、三木肇監督の休養を発表した。監督との双方協議により休養が決まり、同日の巨人戦から塩川達也ヘッドコーチが監督代行として指揮を執る。１０日の午前１時に発表が発表があった中で、チームは巨人戦に向けた試合前練習を開始した。同時刻に取材対応した塩川代行は「現状の成績を受け止めて、選手が思いきりできるようにやるだけだと思