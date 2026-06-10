新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、Z世代から支持を集めるモデル・女優の香音（かのん）が韓国ドラマ初主演を務める『俺のマネージャーになってくれる？』を６月９日（火）より全話配信開始した。本作は、配信開始より１ヶ月間、期間限定で全話無料で楽しめる。本作は、韓国の名門「セギ芸術高等学校」のマネージャー科を舞台に、日本からの留学生・花と学校の四天王と呼ばれる輝かしいイケメンたちが繰り広げる、心ときめ