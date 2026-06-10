俳優の稲葉友（33）の妻でタレントの藤田ニコル（28）が9日、自身のXを更新。娘との生活が1ヶ月を迎え、お宮参りを無事に終えたことを報告した投稿が思わぬ反響を集めた件について言及した。【写真】愛娘との2ショットを披露した藤田ニコル藤田は7日、自身のインスタグラムで「久しぶりの投稿になってしまいました」と書き出し、「無事に娘との生活も1か月を迎え、お宮参りも終えることができました」と報告。お宮参り当日の様