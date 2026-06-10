三重県亀山市の新名神高速道路で3月、大型トラックが乗用車に追突し6人が死亡した事故で、自動車運転処罰法の過失致死罪に問われた元トラック運転手水谷水都代被告（54）は10日、津地裁の初公判で、起訴内容を認めた。