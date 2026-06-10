東京駅の一日駅長に就任した「ちいかわ」＝10日午前、東京駅人気キャラクター「ちいかわ」が10日、東京駅の一日駅長に就任し、ホームで新大阪行きの東海道新幹線に出発合図を送った。付き添ったJR東海の長西宣英駅長が「ちいかわのお友達も乗ってくれるかな」と尋ねると、跳びはねて愛嬌を振りまいた。ちいかわが一日駅長を務めるのは初めて。7月24日公開の新作映画「映画ちいかわ人魚の島のひみつ」に合わせ、同8日から10月