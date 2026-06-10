俳優の杉浦太陽（45）が3日、自身のYouTubeチャンネルを更新。昨年8月に誕生した次女・夢空（ゆめあ）ちゃんが初めて言葉を発したと報告した。杉浦は「ゆめはもう9ヶ月で、言葉を発しました！」と報告。「明確な言葉、何だと思いますか？」とファンに投げかけ「パパ。NONONO。ママ。NONONO。まさかの…クック！」と杉浦家の愛犬の名前と明かした。「俺たちが“モカ！”とか“クック！”って言うやん。“クック”って言う。“