純烈リーダー酒井一圭（50）が10日、インスタグラムを更新。純烈ファン“純子”への理解を求める投稿を行った。「私は過去、純烈以外の仕事を引き受けられる状況にありませんでした」と書き出し、「チームの優先事項をシフトした結果、コンサート数を減らしました。そこにラジオやテレビ、プロデュースを組み込めた経緯があります」と続け、「ファンの皆様にコンサートにご来場いただく、メディアを通してご覧いただく、皆様と我々