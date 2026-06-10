足元を引き締める新色ホイール＆利便性向上ホンダは2026年6月4日、スポーツハッチバック「シビック」マイナーチェンジモデルを発表し、翌6月5日に発売しました。シビックは1972年に登場したホンダの中核です。長らくラインナップされており、世界で累計3000万台近くを販売するグローバルモデルとしてのポジションを築きました。【画像ギャラリー】超カッコイイ！ これがホンダ新型「シビック」マイナーチェンジモデルです！ 画