トヨタ「ハイラックス」が“悪路＆高速道路”に強くなる！2026年6月10日、トヨタはトヨタ／レクサス向けのサブスクサービスなどを展開するKINTOを通じ、正規販売店で純正オプションの「後付け」を可能にするサービス「トヨタ アップグレード ファクトリー」の新たなアイテムとして、ピックアップトラック「ハイラックス（125系）」に向けた初めての専用アイテム「士別フィン付きアンダーカバー」の提供を開始したと発表しました