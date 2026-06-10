サバシスターが、新曲「君が笑うほど夢中に夏っ！」を6月26日に配信リリースする。 （関連：サバシスター、パンクへの憧れとポップな歌心が炸裂！頼もしい進化を遂げたバンド史上最長のツアーファイナル） 本楽曲は、6月下旬から展開予定のシーブリーズの新CMに書き下ろした新曲で、夏ならではの高揚感や夏を謳歌しようと意気込むワクワクを詰め込んだ、爽やかでポジ