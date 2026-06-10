ママ友との関係は、子どもを通じて自然に広がる一方で、その距離感に戸惑う場面もあるでしょう。とくに「ママ友の家」は親しさのバロメーターになるかもしれません。『次男の幼稚園のママ友から「息子が〇〇君の家に行きたいと言っているので、今日、遊びに行ってもいい？お昼は何か買っていくから気にしないで！」と突然LINEが来た』当日の急な訪問希望に投稿者さんが戸惑うのも無理はありません。さらに昼食も一緒に取る前提の