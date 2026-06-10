＜宮里藍 サントリーレディス事前情報◇10日◇六甲国際ゴルフ倶楽部（兵庫県）◇6619ヤード・パー72＞昨年12月10日に椎間板ヘルニアの手術をし、「トーナメント特別保障制度」（公傷制度）を適用し欠場していた脇元華が復帰する。【写真】夏のシャフト祭り！4社未発表モデルを現地撮影ひさしぶりのツアー会場に戻った脇元に、仲間たちから次々と『おかえり』の声がかけられる。「楽しいですね。でも楽しさと不安が半々」。試合