PGAツアー「ロケット・クラシック」（7月30日〜8月2日）が、今季限りで終了することが明らかになった。2019年からミシガン州デトロイトのデトロイト・ゴルフクラブで開催されてきたが、タイトルスポンサーを務めるロケット社が2027年以降の契約延長を行わないと発表した。【スイング写真】頭の残し具合が違う！松山英樹ビフォーアフター決断を下したのは、デトロイトのビリオネアであり、同社の創設者でもあるダン・ギルバート氏