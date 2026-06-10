セキ・ユウティン（中国）が自身のインスタグラムを更新。国内女子ツアー「ヨネックスレディス」の開催中に寄せられたたくさんの声援に感謝の言葉を投稿した。【写真】ツインテール×ピンクヘアのセキ・ユウティン（全5枚）前々週の「リゾートトラスト レディス」では単独3位と好成績を残して乗り込んできた大会だったが、成績は27位タイだった。しかし「パーオン率は2位でした」と堅実なプレーが出来たことを喜ぶと、「褒めてくだ