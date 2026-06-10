新しいエンタテインメントの祭典「Mrs. GREEN APPLE presents『CEREMONY』」が、きょう10日とあす11日の2日間、神奈川・Kアリーナ横浜で開催される。開催直前の会場でグリーンカーペットが開催され、両日でMCを務めるモデルで俳優の中条あやみが登場した。【全身ショット】フラワーモチーフの肩出しワンピで登場した中条あやみ多数のメディアが集まるなか、ふんわりレースが印象的な衣装で登場。同祭典のイメージに合わせたフ