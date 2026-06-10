お笑いコンビ・見取り図の盛山晋太郎（40）が10日、都内で行われたLIFULL HOME’Sのイベント『賃貸管理のプロに聞く！夏の賃貸トラブル相談室』に登場。過去に、引っ越し直後に見舞われたトラブルを語った。【写真】なかよくグー！ポーズをする見取り図盛山＆リリー本イベントは「住まい」がテーマ。賃貸トラブルの経験を問われた盛山は「いっぱいありますよ！」と切り出すと、去年、引っ越したばかりの家で雨漏りが発生したこ