イラストエッセイストの犬山紙子氏が、9日放送の日本テレビ系『上田と女がDEEPに吠える夜』（後11：59）に出演。外見や容姿を基準に人を差別・判断する「ルッキズム」をテーマにトークを繰り広げる中で、電車などの“広告”について言及する一幕があった。【写真】おそろいでカワイイ！娘との“仲良し”コーデを披露した犬山紙子犬山氏は「例えば、中学生が電車通学をしていると。そうなった時に、電車の広告とかで『ティーン