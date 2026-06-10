温泉施設内にスマートフォンを持ち込み、女湯を盗撮したなどの疑いで熊本市の男（30）が逮捕されました。性的姿態等撮影、同未遂などの疑いで10日に逮捕されたのは、熊本市中央区の会社員の男（30）です。警察によりますと、男は、去年12月31日とことし2月22日の2回、熊本県北部にある温泉施設内にスマートフォンを持ち込み、壁の上から女湯を撮影した疑いが持たれています。さらに男は、4月22日未明、熊本市中央区の