◇ナ・リーグロッキーズ7−3カブス（2026年6月9日デンバー）ロッキーズの菅野智之投手（36）が9日（日本時間10日）、本拠地でのカブス戦に先発登板し6回途中4安打3失点で今季6勝目（4敗）を手にした。6勝はチーム最多で、今季日本人投手の中でも、大谷翔平投手、山本由伸投手と並び最多タイの勝ち星となっている。36歳。大谷や佐々木のような100マイル（約161キロ）の直球はない。この日の最速も93マイル台（約149〜15