タレントの神田うの（51）が、娘のために作った豪華な“セレブ弁当”を披露し、注目を集めている。【映像】神田うのの豪華“セレブ弁当”（複数カット）2007年にさまざまな事業を展開する西村拓郎と結婚し、14歳の娘を育てている神田。Instagramではビーフストロガノフやマツタケの天ぷらなどを入れたこだわりの手作り弁当をたびたび公開しているほか、「誰かわからなかった！」「子どもがいる50代には見えないねー」など、“