「放送開始時こそ視聴率は3％以上取れていたはずなのですが……。ゴールデン帯としては10年ぶりに始まった音楽番組がこの調子だと、正直先が思いやられますよ」こう話すのは、フジテレビに近い制作関係者だ。今年4月に始まったフジテレビの新音楽番組『STAR』だが、現在、数字的な苦境が続いているようだ。フジテレビの『FNS歌謡祭』を手掛ける音楽バラエティチームと『めざましテレビ』の情報番組チームがダッグを組み、旬のアー