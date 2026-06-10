高松南警察署 高松南署は10日、住所不定で自称会社員の中国籍の男（30）を窃盗の疑いで逮捕しました。 警察の調べによると、男は何者かと共謀し、2025年11月10日午後9時27分ごろ、他人名義のキャッシュカードを使って東京都豊島区内のコンビニエンスストアATMから現金19万9000円を引き出した疑いです。 2025年11月、香川県内の男性が「SNSで知り合った人からFX投資を勧められ、お金を振り込んだがおかしい」と警察