◆日本生命セ・パ交流戦２０２６楽天―巨人（１０日・楽天モバイル最強）楽天は１０日、三木肇監督の休養を発表した。監督との双方協議により休養が決まり、同日の巨人戦から塩川達也ヘッドコーチが監督代行として指揮を執る。塩川監督代行は試合前に取材対応した。塩川代行は「現状の成績を受け止めて、選手が思いきりできるようにやるだけだと思いますので 前進あるのみで頑張ります」と決意を口にした。チームはここ