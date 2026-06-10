◆日本生命セ・パ交流戦２０２６ソフトバンク１０―４阪神（９日・みずほペイペイ）ソフトバンクが、パ・リーグ記録に並ぶ初回から５イニング連続本塁打で大勝し、交流戦首位をキープした。５月９日のロッテ戦（みずほペイペイ）以来にスタメン出場した野村勇内野手は、２打席連発を記録する４打数２安打２打点で貢献した。２―０の２回１死。阪神・才木の初球、外角やや高めの直球を振り抜いた。打球は左翼スタンドに飛び