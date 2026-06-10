元「モーニング娘。」で女優の田中れいながＳＮＳを更新。美人アナウンサーとのアフタヌーンティーショットを公開し、話題を集めている。１０日までにインスタグラムで「あかねちゃんとアフタヌーンティーに行ってきました」と書き始めた田中。インターネットテレビ局「ＡＢＥＭＡ」の瀧山あかねアナウンサーと訪れたことを報告し、「アフタヌーンティー久しぶりに行けてうきうきスイーツも背景も緑で統一されてオシャレや