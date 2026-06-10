夏野菜の定番「なす」。油との相性がよくて炒め物として登場することが多いですね。今回は、食欲がない日でも食べやすい、さっぱりさせてくれる「しょうが」を一緒に使ったレシピをご紹介します。 ▼なすと豚肉の甘辛しょうが焼き なすと豚肉を甘辛味で炒めた、ごはんが進む一品。しょうががアクセントに。簡単に作れてボリューム満点です。 ▼おつまみにも◎なすとしょうがの煮びたし 少ない油で炒めたなすと、しょうががマッ