中国の5月の消費者物価指数が前の年の同じ月と比べて1.2%上昇し、8か月連続のプラスとなりました。中東情勢の悪化による原油価格の高止まりが背景にあります。中国国家統計局の発表によりますと、5月の消費者物価指数は前の年の同じ月と比べてプラス1.2%となりました。中東情勢の悪化により、ガソリンなどの交通燃料がプラス21.1%と大幅に上昇したことが指数を押し上げた要因となっています。一方、供給の過剰が懸念されている自動