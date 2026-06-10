生成AIのChatGPTへの相談をもとに元交際相手の男子高校生から現金を脅し取ろうとしたなどとして、17歳の女子高校生ら5人が警視庁に逮捕されました。逮捕された東京・八王子市の17歳の女子高校生と少年4人は今年1月、女子高校生の交際相手だった男子高校生に対し「交際期間中に妹の足を触った」と因縁をつけ、顔を殴るなどして、けがをさせた上、「15万円を用意しろ」と要求し現金を脅し取ろうとした疑いがもたれています。警視庁に